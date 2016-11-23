Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 24 Kasım - 8 Aralık 2016 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklandığı belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz



