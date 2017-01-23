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Siirt’te ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri’ 15 gün süreyle uzatıldı

Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari kırsalındaki bölgelerde “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” kararları 15 gün süreyle uzatıldı.

Siirtte Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri 15 gün süreyle uzatıldı

23 Ocak 2017 15:48

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerin milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 15 gün süreyle uzatıldığını bildirdi. Açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 23 (Dahil) Ocak 2017 - 07 (Dahil) Şubat 2017 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilerek uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır" denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz
 

Etiketler: geçici güvenlik bölgesi


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