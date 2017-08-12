Diğer
Kategoriler

Siirt'te grup sorumlusu terörist öldürüldü

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda grup sorumlusu olduğu değerlendirilen bir terörist, silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Siirtte grup sorumlusu terörist öldürüldü

12 Ağustos 2017 13:56

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen Şehit Güvenlik Korucu Abduarrahman Dündar operasyonu kapsamında Eruh ilçesi Görendoruk köyü kırsalında yapılan arazi taraması esnasında saat 10.55 sıralarında çıkan çatışmada “Gurup Sorumlusu” olduğu değerlendirilen bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda; bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 86 adet dolu fişek, bir adet Rus tipi el bombası, bir adet şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!