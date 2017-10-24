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Siirt’te kadın futbol takımından TFF’ye tepki

Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden Siirt Hasbey Bayanlar Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 3. Lig takımlarına harcırahlarının verilmeyeceğine yönelik kararına tepki gösterdi.

Siirtte kadın futbol takımından TFFye tepki

24 Ekim 2017 16:01

Siirt’te 2010 yılında kurulan Hasbey Bayanlar Futbol Takımı'nın Antrenörü Zeki Eren, TFF 3. Lig takımlarının harcırahlarına ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı. Hazırlıklarını tamamlayarak lige odaklandıkları bir dönemde TFF’nin 3. Lig takımlarına yol ve harcırahlarının verilmemesi yönünde karar almasının büyük bir talihsizlik olduğunu belirten Eren, kararın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kadın futbol kulüplerini kapanma aşamasına getireceğini söyledi. Eren, "2010 yılında kurulan Siirt kulübümüz kısa sürede bir ilke imza atarak Türkiye liglerinin gol kraliçesi çıkardı. 15 kızımızı milli takıma kazandırdık. Kızlara yönelik bunca güzel faaliyetlerin alındığı ve kızlarımızın futbola ilgisinin artığı bir dönemde federasyon hiç beklenmedik bir karara imza atarak, 3. Lig takımlarına yol ve harcırahlarını kesti. Şu an ayağının üzerinde durabilecek takım kalmadı. Bu karar kulüpleri kapatma aşamasına getirdiği gibi bölgemizde kızların futbola olan ilgisini de azaltacak. Şu an 80 kulüp ve 3 bine yakın kızın hayali suya düştü" dedi. Eren, ligden çekilme kararı alacaklarını da belirtti.  

Selami Deniz
 

 

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