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Siirt’te kaymakama saldırıya ilişkin 8 gözaltı

Siirt’in Baykan İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey’in aracına düzenlenen saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Siirtte kaymakama saldırıya ilişkin 8 gözaltı

10 Temmuz 2017 12:18

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "7 Temmuz 2017 günü Baykan ilçesi Yarımca Köyü girişinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklandığı değerlendirilen el yapımı patlayıcı düzeneği Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Baykan Belediyesi, Veyselkarani Belde Belediyesi ve Atabağı Belediyesi kayyumu olan Mehmet Kocabey’in zırhlı makam aracı geçişi esnasında uzaktan kumandayla patlatılmıştı. Hain saldırıyla ilgili olarak, yapılan araştırmalarda bahse konu saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları ile iltisaklı oldukları değerlendirilen şahıslar ile ilgili olarak toplam 13 şahsa yönelik 8 Haziran 2017’de planlı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 7 Temmuz 2017’de yapılan operasyon kapsamında firari olarak aranan HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin dün yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Halkımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi. 


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