Olay, saat 22.00 sıralarında, Siirt kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bir bakır madeninde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle, 10’un üzerinde işçi, 8’i kamyon, 3’ü iş makinesi 16 araç göçük altında kaldı. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için köylüler olay yerine akın ederken, bölgeye Siirt ve Şirvan’dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, enkazdan 2 işçinin cesedini çıkardı. Diğer işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürerken, Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı kriz masası kurdu.

Öte yandan, aynı bölgede 25 Temmuz’da da heyelan meydana gelmiş, olayda 6 kamyon ve 2 iş makinesi göçük altında kalmış, can kaybı olmamıştı.

Mehmet Niyazi Deniz