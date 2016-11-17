Olay, saat 22.00 sıralarında, Siirt kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bir bakır madeninde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle, 10’un üzerinde işçi, 8’i kamyon, 3’ü iş makinesi 16 araç göçük altında kaldı. Göçükte kalan işçileri kurtarmak için köylüler olay yerine akın ederken, bölgeye Siirt ve Şirvan’dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, enkazdan 3 işçinin cesedini çıkardı.

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesi Maden köyünde bulunan bakır meydanında heyelan sonucu meydana gelen göçüğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, konuyla ilgili valilik bünyesinde kriz masası oluşturulduğu belirtilerek, “Devam eden arama kurtarma çalışmalarında göçük altından 3 işçinin cenazesine ulaşılmış olup, bölge illerden takviye arama kurtarma ekipleri talep edilmiştir. Bölgede arama kurtarma çalışmaları, AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerimizin desteğiyle aralıksız devam etmektedir” denildi.

Öte yandan, aynı bölgede 25 Temmuz’da da heyelan meydana gelmiş, olayda 6 kamyon ve 2 iş makinesi göçük altında kalmış, can kaybı olmamıştı.