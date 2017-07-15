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Siirt'te "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü"

Siirt'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Milli İradeye saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Siirtte &quot;Milli İradeye Saygı Yürüyüşü&quot;

15 Temmuz 2017 22:41

Saat 21.30'da Güres Caddesi Sancaklar Okulu önünde toplanan kalabalık, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meşale yakıp mehteran ekibiyle Güres Caddesinden geçen kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları atarak 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar geldi. Yürüyüşe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3'üncü Tugay Komutanı Albay Selçuk Yavuz, Eski Siirt Emniyet Müdürü Metin Özkan, Ak Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kurum müdürleri ve kalabalık vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılanlar, Siirtli yerel ses sanatçılarının seslendirdiği 15 Temmuz'u anımsatan türkülere bayrak sallayarak eşlik etti.
Ayrıca Siirt Kızılay Şubesi, etkinliği katılan vatandaşların su ve çay ihtiyacını karşıladı. Etkinlik alanında Belediye tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu resim sergisi açıldı. 

Mehmet Niyazi Deniz


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