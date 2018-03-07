Siirt’te öğrenci yurduna yıldırım düştü

Edinilen bilgilere göre, Siirt merkezde bulunan Esma Han Sultan Kız Öğrenci Yurdunun çatısına yıldırım düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, “Sağanak yağmur sırasında yıldırım kız öğrenci yurdunun çatısına düştü. Yurdun çatı kısmının yıkıldığı esnada sokakta kimse olmaması olası faciayı engelledi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, maddi hasar oluştu” dedi.

Selami Deniz

