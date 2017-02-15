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Siirt'te okullar yarın tatil mi? Siirt'te 16 Şubat 2017 Perşembe okullar tatil mi?

Siirt'te kar yağışı etkisini arttırdı. Siirt'te okullar yarın tatil mi? 16 Şubat 2017 Perşembe Siirt'te okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

Siirtte okullar yarın tatil mi? Siirtte 16 Şubat 2017 Perşembe okullar tatil mi?

15 Şubat 2017 16:08

Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesinde bugün ve yarın, Şirvan ilçesinde bugün, Eruh ilçesinde de elektrik kesintisi nedeniyle bugün ve taşımalı eğitimin yapıldığı kırsalda bir günlük okulların tatil edildiğini bildirdi. 

44 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak’ta dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ile Siirt ve Hakkari karayolları ulaşıma kapandı.

Şırnak’ta dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte aralıksız yağan kar nedeniyle kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 44 köy yolu ile Siirt ve Hakkari karayolları ulaşıma kapandı. Şırnak Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. 

Araçlar yolda kaldı

Kentte, zincirsiz trafiğe çıkan araçlar da yollarda kaldı. Özellikle Lise Caddesinde trafik kilitlendi. Sürücülerin imdadına polis ve vatandaşlar yetişti. Polis ve vatandaşlar, yolda kalan araçları ittirerek, çalışmalarını sağladı.  

Mehmet Niyazi Deniz - Melih Yiğit

Etiketler: Siirt, siirt kar tatili, siirytte okullar tatil mi


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