Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, yakalanan teröristin Batman'da 'fedai' tarzı eylem hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz tarafından 17 Ekim 2016 tarihinde Siirt merkez, Güneşli köyü kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden bir kadın teröristin, Batman ilinde fedai tarzı eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiş olup, meydana gelebilecek menfur bir eylem saldırısı engellenmiştir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz