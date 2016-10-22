Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Siirt'te öldürülen kadın teröriste ilişkin açıklama

Siirt'te öldürülen kadın teröriste ilişkin açıklama

Siirt'te düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen bir kadın teröristin 'fedai' tarzı eylem hazırlığında olduğu bildirildi.

Siirtte öldürülen kadın teröriste ilişkin açıklama

22 Ekim 2016 11:35

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, yakalanan teröristin Batman'da 'fedai' tarzı eylem hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz tarafından 17 Ekim 2016 tarihinde Siirt merkez, Güneşli köyü kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden bir kadın teröristin, Batman ilinde fedai tarzı eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiş olup, meydana gelebilecek menfur bir eylem saldırısı engellenmiştir" denildi. 

Mehmet Niyazi Deniz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!