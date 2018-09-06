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Siirt’te pat pat devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Siirtte pat pat devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

06 Eylül 2018 20:19

Edinilen bilgilere göre kaza, Kilis ve Pirinçli köyleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Umut Aldemir yönetimindeki patpat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Umut Aldemir ve Nurcan Eres yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Aldemir, Nursel Aldemir, Fatma Aldemir, Mehdiye Aldemir, Mercan Aldemir, Ekrem Aldemir, Aysel Eres ve Nazlı Eres tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aldemir ve Eres'in cenazeleri otopsi için hastane morguna alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Selami Deniz 

 

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