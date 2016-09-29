Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında, 3 Eylül 2016 günü ilimiz Şehit Selim Terzioğlu Polis Lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı içerisinde aktif görev aldıkları tespit edilen 12 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 PKK/KCK terör örgütü üyesi tutuklandı. 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm yasa dışı unsurlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz