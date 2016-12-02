Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siirt ve ilçe belediyelerine atanan kayyumların hedef alındıkları yönünde elde edilen bilgi ve duyumlar üzerine Eruh Belediyesinde kayyum olarak görev yapan Kaymakam Murtaza Dayanç'a bombalı ve silahlı eylem planladıkları tespit edilen ve örgüte yardım ve yataklıkta bulunan, milis-işbirlikçi faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik Eruh ilçemizde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında eski Eruh Belediye Başkanları H.K ve E.K’ nin de bulunduğu 14 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi" denildi.

