Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "6 Aralık’ta Barış Mahallesinde yaşanan silahlı çatışma olayı neticesinde ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensuplarının ilimiz Conkbayır Mahallesinde kullandıkları tespit edilen ikamet adresine yönelik olarak düzenlenen operasyon neticesinde adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet M16 tüfek, 1 adet termal dürbün, 6 adet anti tank roket başlığı, 4 adet sevk fişeği, 6 adet dolu şarjör, 65 adet Kaleşnikof mermisi, yaklaşık 3-4 kg gelen poşet içerisinde gübre, yaklaşık 100 metre kablo, 2 litre mazot olduğu değerlendirilen sıvı yine belirtilen adresin karşısında bulunan başka bir adreste bomba detektör köpeği Betty’nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 1 adet tek kırma av tüfeği, 176 adet av fişeği ele geçirildi. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi