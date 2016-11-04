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Siirt'te polis ile HDP'liler arasında arbede

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu parti yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Siirt'te toplanan HDP parti üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Siirtte polis ile HDPliler arasında arbede

04 Kasım 2016 15:38

Aralarında Siirt Belediye Eş Başkanları Tuncer Bakırhan, Belkıza Beştaş Epözdemir ve HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin'in de bulunduğu bir grup, basın açıklaması yapmak için saat 13.00'da parti binası önünde toplandı. Ancak polis, gruba anonsla uyarıda bulunarak; izin talebi olmadığı için kanunlar gereği burada basın açıklaması yapılamayacağını, dağılmamaları durumunda müdahalede bulunacağı uyarısında bulundu. HDP İl Başkanı Abdullah Çetin ise mikrofonla gruba Kürtçe seslenerek, hiçbir partilinin geri adım atmaması çağrısında bulundu. Emniyet müdür yardımcısının, ikinci ve üçüncü kez gruba anons yaparak, "Yaptığınız kanuna aykırı, aksi halde müdahale edilecek" uyarısına rağmen partililerin dağılmaması üzerine bu kez çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulunarak, grubu dağıttı.

Belediye Başkanı Bakırhan, Vali Tutulmaz ile görüştü
Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ile telefonda görüştüğünü belirterek; protesto gösterisi için yapılacak basın açıklamasına izin verildiğini söyledi. Emniyet müdür yardımcısı daha sonra telefonla yaptığı görüşme sonrası gruba izin verdi. Grup adına açıklama yapan HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin, hükümeti eleştirerek, her gün saat 13.00 ile 15.00 arasında HDP parti binası önünde gözaltı ve tutuklamalar için eylem yapacaklarını ve tüm halkın bu alanda toplanması çağrısında bulundu. Grup daha sonra dağıldı. 

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz


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