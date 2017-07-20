Siirt’te rehine krizi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.30 sıralarında Ülkü Mahallesi 111. Sokak’ta meydana geldi. Cinnet getiren R.T. isimli bir genç, annesini, ablasını ve kız kardeşini evde bıçakla rehin aldı. Kapıları kilitleyip piknik tüpünün gazını açan genç, ailesini öldürmekle tehdit etti.

Mahalle sakinlerinin 155’e haber vermesiyle olay yerin gelen özel harekat timleri, bir yandan cinnet getiren genci ikna etmeye çalışırken, diğer yandan da koç başıyla demir sürgülü kapıyı kırmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda gencin ikna edilmesi ile evde rehin tutulanlar kurtarıldı. Cinnet getiren genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Niyazi Deniz