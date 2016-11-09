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Siirt'te roketatar ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te, drone ve insansız hava aracı vasıtasıyla yapılan gözlem sonucu, terör örgütüne ait roket ve mühimmat ele geçirildi.

Siirtte roketatar ve mühimmat ele geçirildi

09 Kasım 2016 16:10

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Barış Mahallesi’nde drone ve insansız hava aracı vasıtası ile yapılan gözlem sonucunda tespit edilen bir ikametin bahçesinde bomba detektör köpeği marifetiyle yapılan aramalarda, toprağa gömülerek gizlenmiş olarak 2 roketatar silahı, 2 antitank roketatar başlığı ve 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Olayın failleri üzerinde soruşturma titizlikle devam etmekte olup, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm yasadışı unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.  

Mehmet Niyazi Deniz

Etiketler: roketatar ve mühimmat, Siirt


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