Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Barış Mahallesi’nde drone ve insansız hava aracı vasıtası ile yapılan gözlem sonucunda tespit edilen bir ikametin bahçesinde bomba detektör köpeği marifetiyle yapılan aramalarda, toprağa gömülerek gizlenmiş olarak 2 roketatar silahı, 2 antitank roketatar başlığı ve 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Olayın failleri üzerinde soruşturma titizlikle devam etmekte olup, halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm yasadışı unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz