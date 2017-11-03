Siirt'te silah ve mühimmat ele geçirildi!

Siirt Valiliğinden edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesi Güzeldere köyünde ikamet eden N.D. ve K.D. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapıldı. Yapılan aramada bir adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği, 40 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği fişeği, bir adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 26 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet 9 milimetre çapında tabancaya ait şarjör, bir adet ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet 7,65 milimetre çapında tabancaya ait şarjör, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, bir adet 6136 Sayılı Kanun Maddesi kapsamında bir adet muşta ile muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Mehmet Niyazi Deniz