Diğer
Kategoriler

Siirt'te silah ve mühimmat ele geçirildi!

Siirt'te şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçilirdi.

Siirtte silah ve mühimmat ele geçirildi!

03 Kasım 2017 11:58

Siirt Valiliğinden edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesi Güzeldere köyünde ikamet eden N.D. ve K.D. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapıldı. Yapılan aramada bir adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği, 40 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği fişeği, bir adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 26 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet 9 milimetre çapında tabancaya ait şarjör, bir adet ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet 7,65 milimetre çapında tabancaya ait şarjör, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, bir adet 6136 Sayılı Kanun Maddesi kapsamında bir adet muşta ile muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. 

Mehmet Niyazi Deniz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç