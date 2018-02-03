Siirt’te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanı, devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine yönelik tehdit ve hakarette bulundukları, Zeytin Dalı Harekatı hakkında güvenlik güçlerini hedef alarak küçük düşürücü ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelepkolu’nun da bulunduğu 8 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz