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Siirt’te terör operasyonu: 20 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Siirtte terör operasyonu: 20 gözaltı

06 Mayıs 2017 12:52

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü adına Siirt ili, Eruh ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köyler, Pervari ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ile sosyal medya yoluyla propaganda yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 5 Mayıs 2017 tarihinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı aramalarda, aralarında 2 köy muhtarı ve 2 köy azasının da olduğu 20 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, bir şahıs firari olarak aranmaktadır. Şahısların ev, eklenti ve müştemilatlarında yapılan aramalar sonucunda; bir adet av tüfeği, 9 adet cep telefonu, bu telefonlarına ait bir adet sim kartı, 2 adet hafıza kartı 15 adet CD, ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz


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