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Siirt'te terör operasyonu

Siirt'in Ormanardı köyü kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirtte terör operasyonu

17 Kasım 2017 19:36

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Ormanardı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularıyla birlikte gerçekleştirilen operasyonda, biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde, bir adet aksiyon kamerası, 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet 9 milimetre Browning marka tabanca, 40 adet tabanca fişeği, bir adet tabanca şarjörü, 11 adet el bombası, 6 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 4 adet kütüklük, bir adet roketatar mühimmat çantası, 2 adet hafıza kartı ve kart okuyucu, cep çakısı, 3 adet kol saati ele geçirildiği belirtildi. Operasyon devam ediyor.
 

 

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