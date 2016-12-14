Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, lojistik destek sağladıkları ve terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle toplam 20 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 13-14 Aralık 2016 tarihinde 19 ayrı adreste ve Pervari HDP İlçe Başkanlığında eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında, aralarında Pervari HDP İlçe Başkan Vekili ve 1 köy muhtarının da bulunduğu, Kurtalan ilçesinde 5, Pervari ilçesinde 4, Eruh ilçesinde 6 olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şahsın yakalaması çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca aramalar esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının Kurtalan ilçe merkezine geldiklerinde kullandığı değerlendirilen 2 adet sığınak bulunmuş, bahse konu sığınaklar İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edilmiştir. Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce 13 Aralık 2016 tarihinde yapılan operasyon kapsamında aralarında DBP İl Eş Başkanı’nın da bulunduğu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu toplam 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz