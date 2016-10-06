Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen mühimmatın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK bölücü terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; merkeze bağlı Yerlibahçe köyü mülki sınırları içerisinde Botan Çayı mevkiinde 5 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında icra edilen arazi arama, tarama faaliyeti esnasında; PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca taş yığını altına gizlenmiş vaziyette; 1 adet Rpg-7 roketatar, 10 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 281 adet 5,56 mm çapında fişek, 438 adet 7,62x39 mm çağında fişek, 911 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 1 adet anti tank mayını, 2 adet patlayıcı düzenekli düdüklü tencere, 1 adet hedef noktalayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet telsiz anteni, 3 adet devre kartı, 1 adet bakır plaka, 1 adet el dürbünü, 9 adet pil, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, 80 m fitil, 8 kilogram kimyevi toz madde ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz