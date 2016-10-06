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Siirt'te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde terör örgütü mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

Siirtte terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

06 Ekim 2016 17:02

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen mühimmatın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK bölücü terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; merkeze bağlı Yerlibahçe köyü mülki sınırları içerisinde Botan Çayı mevkiinde 5 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında icra edilen arazi arama, tarama faaliyeti esnasında; PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca taş yığını altına gizlenmiş vaziyette; 1 adet Rpg-7 roketatar, 10 adet roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 281 adet 5,56 mm çapında fişek, 438 adet 7,62x39 mm çağında fişek, 911 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 1 adet anti tank mayını, 2 adet patlayıcı düzenekli düdüklü tencere, 1 adet hedef noktalayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet telsiz anteni, 3 adet devre kartı, 1 adet bakır plaka, 1 adet el dürbünü, 9 adet pil, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, 80 m fitil, 8 kilogram kimyevi toz madde ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz 

Etiketler: Siirt, Siirt Valiliği


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