Diğer
Kategoriler

Siirt'te terör örgütünün kış yapılanmasına darbe

Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait tespit edilen mağara ve sığınakta mühimmat ele geçirildi.

Siirtte terör örgütünün kış yapılanmasına darbe

04 Eylül 2018 19:06

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınaklar tespit edilmiştir. Bahse konu mağara ve sığınaklara 4 Eylül 2018 günü saat 05.30 sıralarında Atak Helikopterleri desteğinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucuları ile birlikte temas araması faaliyetleri icra edilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda birbirine geçişli halde bulunan mağara ve sığınaklar bulunmuştur. Tespit edilen mağara ve sığınaklar içerisinde; 3 adet T-40 bombaatar mühimmatı, 25 metre El yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere elektrik kablosu, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 16 adet EYP yapımında kullanılan ev tipi dolu büyük tüp, 1 adet EYP yapımında kullanılan ev tipi dolu küçük tüp, 2 adet güneş paneli, 1 adet akü, 2 adet branda, 7 adet jelikan, 2 adet panço, 1 adet gizlenme ağı, 1 adet boş Bixi makinalı tüfek kutusu, 1 adet mekap ayakkabı ile çok sayıda yanmış örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Kum torbaları ile desteklenmiş bölücü terör örgütü mevzileri tespit edilmiş ve bulunan malzemeler adli makamların talimatıyla yerinde imha edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin tesisi için bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara, kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç