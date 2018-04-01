Diğer
Kategoriler

Siirt’te terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu | Uzman Çavuş Emre Dut

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan asker şehit oldu.

Siirtte terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu | Uzman Çavuş Emre Dut

01 Nisan 2018 11:56

Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. 

30 Mart’ta yapılan saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ile 4 asker yaralanmış, saldırının ardından başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç