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Siirt'te terör soruşturmasında 15 tutuklama

Siirt'te operasyonla gözaltına alınan aralarında Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına saldırıda bulunan 4 kişinin de bulunduğu 15 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Siirtte terör soruşturmasında 15 tutuklama

26 Aralık 2016 20:52

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Eruh, Kurtalan ve Pervari ilçelerinde 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şahsın işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, tutuklananlar arasında bulunan 4 şüphelinin 9 Ağustos 2015 tarihinde Kurtalan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına saldırı eylemine katıldığının tespit edildiği bildirildi. 

Mehmet Niyazi Deniz


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