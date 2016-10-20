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Siirt'te terör soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Siirtte terör soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

20 Ekim 2016 13:38

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Siirt'te meydana gelen silahlı eylemlere katılan, terör örgütü mensuplarına milis, işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik 29 Eylül 2016 günü gerçekleştirilen operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Adli makamlara sevk edilen 22 şüpheliden 18'inin tutuklandığı, 4 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz 

 

Etiketler: Siirt Emniyet Müdürlüğü


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