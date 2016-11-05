Siirt Valiliği'nin yayımladığı genelgede, "Terör örgütlerinin istismarının önüne geçmek için 'Valilerimiz tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamalarının izin sistemine bağlanması, gerekiyorsa yasaklanması konusunda her türlü tedbir alınacaktır' denilmektedir. Bu itibarla millî güvenlik ile kamu düzeni ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında ülkemiz genelinde uygulanmakta olan Olağanüstü Hal süresince, “İlimiz merkez ve ilçelerinde düzenlenecek olan, kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamalarının izin sistemine bağlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Mehmet Niyazi Deniz

