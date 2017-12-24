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Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı

Siirt kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman çavuş yaralandı.

Siirtte uzman çavuşa silahlı saldırı

24 Aralık 2017 19:14
Siirt'te uzman çavuşa silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Güres Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hanefi N. adlı uzman çavuş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğradı. Hanefi N. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çağrılan 112 Acil Sağlık servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

1 şüpheli gözaltına alındı

Siirt kent merkezinde bir uzman çavuşun yaralandığı olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Güres Caddesinde, Hanefi N. adlı uzman çavuşun silahla yaralanması olayı ile ilgili düzenlenen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: Siirt, silahlı saldırı, uzman çavuş

 

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