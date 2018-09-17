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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Siirt’te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Şirvan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pervari'den Siirt'e gitmekte olan Cafer Uzkan yönetimindeki 55 VE 045 plakalı yolcu minibüsü, Şirvan yakınındaki eski odun deposu yakınlarında yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, Cafer Uzkan, Feremez Erdoğmuş, Feremez, Ali, Hadi, Ahmet ve Abdurrahim Ertem, Fehime Uzkan, Yusuf Sartal ile adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Selami Deniz

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