Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Baykan ilçesinde durdurulan bir yolcu minibüsünde M.E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir cips paketi içerisinde satışa hazır şekilde ortalama her biri 1 gram gelecek şekilde paketlenmiş, toplam ağırlığı 28 gram gelen 25 fişek eroin maddesi ele geçirildi. M.E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.