Siirt’teki FETÖ soruşturmasında 18 şahıs tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Ekim’de Siirt merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 26'sı rütbeli asker olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17 rütbeli asker ile bir öğretmen tutuklandı. 9 asker adli kontrol şartıyla, bir çocuk gelişimi uzmanı ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Firarda bulunan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz

