Siirt’in Şirvan ilçesinde önceki gün maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Yapılan soruşturma kapsamında açık saha işletme müdürü M.O. ile bir iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Siirt’in Şirvan ilçesinde önceki gün bir madende göçük meydana gelmiş, olayda 16 işçiden 4’ünün cansız bedenine ulaşılırken, göçük altında kaldığı değerlendirilen 12 işçiyi kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.