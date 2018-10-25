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Sık sık iş değiştirmek hem boşanma hem de tazminat sebebi

Sık sık iş değiştirmek hem boşanma hem de tazminat sebebi
Sık sık iş değiştirmek hem boşanma hem de tazminat sebebi

Kocasının sık sık iş değiştirmesinden şikayet eden kadın, eşinin sürekli şehir dışına çıktığını, uzun süre eve gelmediğini belirterek boşanma davası açtı. Aile mahkemesi çifti boşarken, sık sık iş değiştiren kocayı kusurlu bulup manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Karaman Aile Mahkemesi'ne müracaat eden genç kadın, sık sık iş değiştiren ve şehir dışına çıkıp evi ihmal eden kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme, düzenli çalışmayan, sık sık iş değiştiren, il dışında çalıştığını söyleyerek uzun süre eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu. Evin geçimini davacı kadının sağladığına dikkat çeken Karaman Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan kusurlu davranışları sebebiyle davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti. Mahkeme, davalı erkeğin, davacı kadına manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararı davalı erkek temyiz etti. 

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sık sık iş değiştiren, düzenli işi olmayan kocanın kusurlu davranışlarının davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına hükmetti. Daire, manevi tazminat kararının bozulmasına karar verdi. Dava dosyası yeniden Karaman Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, ilk kararında direnirse devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girecek. Bu durumda Genel Kurul'un vereceği kararla sık sık iş değiştirmenin boşanma sebebi sayılmasının yanında manevi tazminat ödemeyi gerektireceği hüküm altına alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.  

Süleyman Aydın
 

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