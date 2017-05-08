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Sık sık saç yıkamak saç sağlığını bozuyor

Saç Ekim Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç dökülmesini önleyecek önerilerde bulunarak, sık sık saç yıkamayı ve çok sıcak su kullanılmasını önermediklerini söyledi.

Sık sık saç yıkamak saç sağlığını bozuyor

08 Mayıs 2017 11:04

Kadın ve erkeklerin en önemli aksesuarlarının saçları olduğunu belirten Saç Ekim Birim Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç sağlığını koruyacak, saçların dökülmesini önleyecek önerilerde bulundu. Bazılarının saçlarını yıkamak için doğal olması nedeniyle şampuan yerine sabun tercih ettiğini belirten Gülgör, "Oysaki saçları sabunla yıkamanın şampuana karşı bir üstünlüğü yok. Hatta tam tersi şampuanların sabuna göre saç derisinin PH‘ına ve saç tellerinin yapısına göre formüle edilen maddelerden oluştukları için sık kullanım açısından daha uygun olabiliyor. Tabii ki de doğal içeriye sahip sabunlar örneğin zeytinyağlı olanlar kimyasal içermedikleri için sağlıklıdır. Ancak saçınız için uygun içeriğe sahip olup olmadığını bilemezsiniz” dedi.

Sık sık saçları yıkamanın saç derisinin koruyucu florasını bozacağını ifade eden Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Birim Koordinatörü Yasemin Gülgör, şöyle konuştu: "İki günde bir yıkamak yeterli olacaktır. Saçları arkadan sık sık toplamak iyi değildir. Bir süre sonra traksiyon abonesi denilen saç dökülmesine yol açar. Sık sık şampuan değiştirmeyin. Saçlarınızı ılık suyla yıkayın çok sıcak su kullanmayınız." 

Etiketler: saç sağlığı, saç yıkamak


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