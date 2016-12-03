Futbolda şike soruşturmasında usulsüzlüklere ilişkin hazırlanan iddianamede, Cihan Oskay’ın soruşturma aşamasında alınan tanık ifadene yer verildi.

Kendisini 2004 yılı Eylül ayında Maltepe AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bülent Yaren’in aradığını ve Basket Federasyonuna yardım etmesini istediğini belirten Oskay, “Seçim yapıldı, Turgay Demirel kazandı. Ben de Turgay Demirel’e 6 ay basın danışmanlığı yaptım. Bir yıl sonra Fatih beni tekrar aradı. Fenerbahçe'yi nasıl ele geçiririz diye bana sordu. Bende onun bu sorusu karşısında şaşırdım. Böyle bir gücümün olmadığım kendisine söyledim. Böyle bir şeyi zaten aklımda almamıştı” dedi.

Bodrum’da bulunduğu sırada Zaman Gazetesi’nden bir kişinin kendisini aradığı kaydeden Oskay, “Bodrumda iken Zaman Gazetesi’nden biri cep telefonumu aradı. Arayan kişi bana sizinle ‘Şike konularında konuşmak istiyoruz. Bu konuları en iyi bilen kişi sizsiniz. Kitaplarınız var. Hatta isterseniz size köşe veririz. Siz köşenizde yazarsınız. Hoca efendi de bundan memnun olur’ dedi. Benimle konuşurken olumlu cevap verince uçak biletlerimi aldılar. Havaalanından karşılandım ve direk Yenibosna'da ki Zaman Gazetesi binasına gittik. Beni karşılayan kişi bana “Aziz Yıldırım, Ergenekon sanıkları avukatlarının paralarını ödüyor. Dolayısıyla Aziz Yıldırım’ın da Ergenekon ile ilişkileri vardır. Sende bunları en iyi bilen kişisin. Bize bunları anlatırsan, Samanyolu TV de tanıtımını yaparız hem de sana gazetede köşe veririz. Yaşar Büyükanıt helikopter ihalelerinde usulsüzlük yaptı. Daha ucuza alabilecekken daha fazla miktar ödemek durumda kaldık. Aziz Yıldırım’ın da bunda katkısı vardır. Bunları sende anlatırsan daha etkili olur’ dedi” diye konuştu.

FETÖ savcılarından Oskay’a teklif: “Şike konusunda tanıklık yap, gereken cezalar kesilecek”

Bu görüşmelerinin gece geç saate kadar sürdüğünü, gazetenin müdürünün kendisiyle kahvaltı yapmak istediğinin söylenmesi üzerine geceyi İstanbul’da geçirdiğini belirten Oskay, “ Ertesi gün Ekrem Dumanlı ve beni havaalanında karşılayan kişiyle kahvaltı yaptık. Burada Ekrem Dumanlı bana akşam yaptığımız görüşmeleri kastederek, ‘Keşke bunları kabul etseydiniz millete faydalı olurdu. Daha sonra da bu hususu savcılara iletirdik’ dedi. Ben de bu konu da bir fikrim yok dedim. Teşekkür ederek ayrıldık. Ben 3 Temmuz 2011 yılında şike operasyonu olduğunda cezaevindeydim. Ben Muğla da tutuklu iken beni aniden İstanbul'a getirdiler. Beşiktaş’taki adliyede özel yetkili savcılardan önce Cihan Kansız ve savcı Mehmet Berk görüştüm. Şike hakkında yazdığı kitaplarımı, şike yargılamasını yapan Mehmet Ekici’ye verdiklerini ve Mehmet Ekici’nin beni tanık olarak seni dinlemek istediğini söyleyerek, ‘Şike konusunda tanıklık yap, gereken cezalar kesilecek merak etme. Şikeler temizlenecek. Sizin emeğiniz de boşa gitmeyecek. Mehmet Bey’e bir dilekçe yaz. Seni tanık olarak dinlesin’ dediler” ifadelerini kullandı.

“Onların dediğini mahkemede söyleseydim Aziz Yıldırım Ergenekon sanığı olabilirdi”

“Ben 2004 yılından beri yaşanan olayları sizlere anlattım” diyen Oskay, “Burada bir komplo kurulduğunu hissediyorum. Eğer ben onların söyledikleri hususları tanık olarak mahkemeye veya savcılıkta söyleseydim Aziz Yıldırım Ergenekon davasında da sanık olabilirdi. Bu bilgi ve belgelerin davayı çözeceğini tahmin ediyorum” dedi.

