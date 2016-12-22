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Şike savcısının kardeşine FETÖ’den tutuklama

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 29’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Şike davasının yürüten savcı Mehmet Berk’in kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

Şike savcısının kardeşine FETÖden tutuklama

22 Aralık 2016 23:26

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak isteyen FETÖ üyelerinin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, örgüt yöneticiliği yaptığı belirlenen 17’si kadın 40 şüpheliden 33’ü, 23 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 33 şüpheliden 29’u tutuklanırken 4’ü ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında "Şike Davası" olarak bilinen soruşturmayı yürüten eski savcı Mehmet Berk’in kardeşi Ramazan Berk’inde olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin firari durumunda olan 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

(Tugay Saday/İHA)


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