Sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar köyü girişinde meydana geldi. Bilecik-Bursa karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan 16 FBY 54 plakalı araç takla atarak bariyerlerin ortasına düştü. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü sıkıştı. Olay yerinden geçen diğer araçlarda bulunan vatandaşlar 112’yi ararken aynı zamanda sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattılar. Olay yerine gelen 112 ekipleri sıkıştığı yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa’daki hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Ak

