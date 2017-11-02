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Sıkıştıkları otomobilden CANKUR kurtardı

Adana'da sürücüsünün otoyol girişini geç fark etmesi nedeniyle bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sıkıştıkları otomobilden CANKUR kurtardı

02 Kasım 2017 09:23

Kaza, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Şehir Hastanesi girişinde meydana geldi.
Mersin istikametine gitmek isteyen 63 FK 767 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir Abul, otoban girişini geç fark edince bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle Kadir Abul ve yanında bulunan Gülsum Abul araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede kaza yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden kurtardı. Ambulansla bir kamu hastanesine götürülerek tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Etiketler: adana, kaza

 

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