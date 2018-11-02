Sıla Gençoğlu'nun şoförü tanık olarak ifade verdi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun birliktelik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp edilmesi iddialarına ilişkin soruşturmada Sıla Gençoğlu'nun tanıkları dinlenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun tanıkları soruşturmanın yürütüldüğü Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosunda ifade verdi. Savcılığa ifade veren ve aralarında Sıla Gençoğlu'nun şoförünün de bulunduğu tanıklar adliyeden ayrılırken basın mensuplarının olaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Emrah Kuş - Bera Nur Çam - Yusuf Melikoğlu

