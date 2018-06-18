Sıla yeni imajıyla şaşırttı

Bayramın 3’üncü günü Bodrum Rixos Premium'da sahne alan ünlü sanatçı Sıla yeni imajı ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Ahmet Kural ayrılığının ardından sık sık imaj değiştiren ünlü sanatçının saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığı görüldü. Sevilen şarkılarını tatilciler için seslendiren Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Zaman zaman sevenleri ile sohbet eden ünlü şarkıcı, esprileriyle de hayranlarını kahkahaya boğdu. Tercih ettiği uzun beyaz elbisesiyle de göz dolduran Sıla, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

Doğum gününde sahne aldı

Şarkı aralarında sevenleri ile kısa sohbetler eden Sıla, doğum gününde sahne aldığını söyleyerek “Bugün hem bayram, hem babalar günü hem de benim doğum günüm. Bu akşam çok güzel olacak. Keyfim çok yerinde. Geceden beri telefonlarım susmadı. İnsanın etrafında sırtını yaslayacağı dostu, ahbabı olması ne güzel bir duygudur. İyi bir akşam diliyorum. Beraber bolca şarkılar söyleyelim. Yarın sabaha da çok güzel uyanalım. Bu gece hepimize şahane bir vesile olsun. Güzel bir başlangıç olsun bu akşam” dedi.

Eren Ayhan

