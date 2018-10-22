Sıla'dan isimsiz mesaj: 'Bekarlığı çok tasvip etmiyorum'

Güz konserleri kapsamında Bursa'ya gelen ve 3 gün önce de sahne alan Pop müziğinin sevilen sanatçısı Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Ondan Kalan Şarkılar konserini binlerce kişiye seslendirdi. Sıla'yı dinlemek için gelen 5 bin kişi yer bulamayınca konseri ayakta izlemek zorunda kaldı.

Sevenlerine seslenen Sıla, " Bekarlığı tasvip etmiyorum" diyerek kafalarda soru işaretine neden oldu. Eski sevgilisi Ahmet Kural ile ayrılan Sıla'nın tekrar barıştıkları yönünde çıkan haberlerden sonra Ahmet Kural'a bir mesaj göndermesi merak konusu oldu.

Yaklaşık 2 saati aşkın sürede sahne alan Sıla dinleyicilerine kariyerinin 10. yılını 'ON'dan kalan şarkılar' adını verdiği konser serisiyle tamamladı. Dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Sıla, sahne dansları ile de dikkat çekti.