Silah fabrikasından gönüllü hafta sonu mesaisi

Fabrika işçisi İlyas Canöz öncülüğünde bir araya gelen MKEK Silah Fabrikası işçileri fabrika müdürlüğüne verdikleri dilekçelerle hafta sonu gönüllü olarak çalışmak istediklerini belirttiler. Afrin’de süren operasyona destek amacıyla gönüllü ücretsiz mesai talepleri kabul gören işçiler hep birlikte tatil günlerinde fabrikaya gelerek çalışmaya başladılar.

İşçilerin aldıkları karar hakkında açıklamalarda bulunan fabrika çalışanı aynı zamanda Türk Metal-Sen Kırıkkale Şubesi Sekreteri Levent Öztürk, “İşçi arkadaşlarımız askerlerimizin yanlarında olarak onlarda vatana faydalı olmak için bugün için iş başı yaparak bizlerde varız dediler. Ülkemiz için, vatanımız için, ordumuzun silah üretimini daha da artırmak için hafta sonu tatillerini askıya alarak gönüllü çalışma kararı alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün için çalışma kararı alarak silah fabrikamızda ne görev verildiyse harfiyen yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Afrin’de görev alan Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.