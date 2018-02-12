Silah kaçakçılarına büyük darbe: 61 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kom Amirliği ve İnegöl Kom Amirliği, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığına dair alınan ihbarlar üzerine harekete geçti. Bursa başta olmak üzere Sakarya, Ankara ve Bilecik illerinde 350 polisle geniş çaplı operasyon yapıldı. 74 adrese aynı anda baskın yapıldı. Bursa’nın Karacabey, İnegöl, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçeleri ile Sakarya, Ankara ve Bilecik'te 61 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tezkeresiz av tüfeği, 48 adet belgesiz kurusıkı tabanca, 7 bin adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet operasyonel çelik yelek, kurusıkıların namlusunu açmak için torna makinası ve silah ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 30 bin lira para ele geçirildi. Silahların güneydoğu illerinden getirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

Derya Evren