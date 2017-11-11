Silah kaçakçılığı zanlısı tutuklandı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği polisleri istihbarat üzerine yaptıkları çalışma sonucunda Sarıcalı Mahallesi’ndeki bir av bayisine baskın düzenledi. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle iş yerinde arama yapıldı. Polis M.M.'ye (45) ait av bayiinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 4 adet 9 mm çapında mermi ve tabancalara ait şarjörler ele geçirdi.

Silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan av bayisi sahibi M.M., polisteki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemeye de ifade veren M.M., hakim tarafından tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.