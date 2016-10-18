Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde silah sesleri duyulduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar kapsamında olayın çatışma olmadığı, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle havaya birkaç el ateş ettiği anlaşıldı.

Öte yandan, polis ekiplerini harekete geçiren ve birçok kişinin korkmasına neden olan şahıs hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN