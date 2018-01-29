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Silah temizlerken canından oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 22 yaşındaki genç, temizlediği silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Silah temizlerken canından oldu

29 Ocak 2018 23:54

Olay, akşam saatlerinde Başpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre evde bulunan tabancayı temizlemeye başlayan Mahir K. (22), silahın ateş alması ile göğsünden yaralandı. Annesi ve ağabeyinin olay yerine çağırdığı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mahir K.’nin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Serkan Şansever

Etiketler: çorum, silah temizleme

 

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