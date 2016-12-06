Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 2015 yılında ilçeye getirdikleri ve bir süre Vuslat Parkı’nda sergiledikleri ordunun kullanım dışı kalan iki tankını halen yerleştirdikleri Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde sergilediklerini söyledi. Her iki tankı da silah sanayicilerini motive etmek amacıyla söz konusu mahallelerin giriş ve hakim yerlerine yerleştirdiklerini anlatan Özaltun, “Bu tankları buraya koymamızın amacı şöyle bir mesajı verebilmekti; ‘Bugün dünya çapında en iyi av tüfeklerini siz üretiyorsunuz ama yarın isterseniz görmüş olduğunuz bu tankları da üretebilecek kapasiteniz var. Bunları yapabilirsiniz’ dedik. Onlara bu motivasyonu sağlamak istedik. Buradaki sanayicilerimizde, ustalarımızda tank üretebilecek öz güven, cesaret ve kabiliyet de var aslında. Sadece bu konuda devletimizden, bürokrasimizden biraz destek istiyorlar” dedi.

“Kendi silahımızı mutlaka kendimiz üretmeliyiz”

Bir süre önce Huğlu ve Üzümlü’deki av tüfeği üretimi yapan firmaların, savunma sanayinin üst düzey yöneticilerini de bölgelerinde misafir ettiğini, silah fabrikalarına yönelik yapılan ziyaret ve gezi programında sektör temsilcilerinin uygun potansiyel ve altyapıları ile Türkiye’nin askeri silah üretimini gerçekleştirme taleplerini de hatırlatan Özaltun, “Bu konuda AK Parti Konya Milletvekilimiz ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu’nun üstün bir gayreti ve çalışması var. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Buradaki temasların ardından Ankara’dan gelen mühendisler de çalışmalara başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde onların teknik destekleri ile birlikte burada askeri silah ve yivli silahların üretimi noktasında çalışmalarımız başlayacak. Huğlu ve Üzümlü ile birlikte Beyşehir Organize Sanayi Bölgemiz de silah üreticilerimizin buraya yaptıkları yeni yatırımlarla son dönemde adeta bir üssü haline geldi. Burada hep birlikte topyekün bir kalkınma savaşını, mücadelesini başlatıyoruz inşallah. 15 Temmuz, Türkiye’ye kendi savunma sanayi araçlarımızı kendimizin üretmesi gerektiğini gösteren bir süreç oldu. Kendi silahımızı mutlaka kendimiz üretmeliyiz. İnşallah, bu potansiyel de ilçemizde çok şükür var. Bunun startını da Beyşehir noktasında Üzümlü ve Huğlu ile başlatarak önümüzdeki süreçte Türkiye’de ses getirecek çalışmalara imza atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Önses