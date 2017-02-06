Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Silah ve palayla market soyan kardeşler, trende yakalandı

Silah ve palayla market soyan kardeşler, trende yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir süpermarkette silah ve palayla soygun yapan iki kardeş, trenle kaçarken yakalandı.

Silah ve palayla market soyan kardeşler, trende yakalandı

06 Şubat 2017 09:39
Silah ve palayla market soyan kardeşler, trende yakalandı - Tıkla İzle

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 61. Sokakta bulunan süpermarkette dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. (18) O.A. (16) isimli iki kardeş, süpermarketin kapanmasına dakikalar kala çeketlerinde getirdikleri silah ve pala ile müşteri olarak girdi. Bir süre kasa etrafından vakit geçiren şüpheliler, daha sonra çeketlerinden çıkardıkları silah ve palayla bayan kasiyerleri tehdit etmeye başladılar. Kasadaki parayı soğukkanlılıkla alan iki kardeş, raflardan şişe su aldıktan sonra kayıplara karıştı. Soygun anları, markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trene binip kaçtılar
Soyguncular silah tehdidiyle kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçarken, çalışanlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kaydından soyguncuların eşkalini belirledi. Yapılan kısa araştırmada M.A., ve O.A.’nın Denizli istikametine giden bir trene bindiği tespit edildi. Bunun üzerine durum Buharkent polisine bildirilerek, önlem alınması istendi. Bu arada, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri trenin makinistiyle irtibata geçip durumu bildirdi. Verilen eşkali alan tren çalışanları, M.A. ve O.A.’nın bulunduğu kompartımanı Buharkent polisine bildirdi. Perona yanaşan trene baskın düzenleyen polis, 2 soyguncuyu kıskıvrak ele geçirdi. Buharkent’ten alınarak Nazilli’ye getirilen soyguncular, emniyetteki sorgusularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis kayıtlarında çok sayıda suç kaydı olduğu bildirilen soyguncuların, marketteki kasadan 600 TL’ye yakın para aldığı öğrenildi. 

Etiketler: aydın, pala, silah


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!